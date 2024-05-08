Васильев объяснил, почему Эвелина Хромченко не стала ведущей «Модного приговора»

Бывший ведущий «Модного приговора» Александр Васильев рассказал, почему Эвелина Хромченко не заняла его место в проекте. Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала «Телеканал Страз».

По словам Васильева, его коллега сама не захотела взять на себя новую роль.

«Я думаю, что Эвелина прекрасно спелась и сжилась со своим образом. Ей не хочется переодеваться и что-то переиначивать. Помните о том, что лучшая враг хорошего? Ей хорошо так, она не хочет быть лучше. Но я уверен, что у нее все будет хорошо», — высказался ведущий.

Историк моды также отметил, что «Модный приговор» долгое время отсутствовал в телеэфире, вследствие чего новым ведущим предстоит заново завоевывать зрительский интерес.

«Понимаете, передача не шла два года и два месяца. И реанимировать что-то трудно. Но я абсолютно не противник, я сторонник этой реанимации», — добавил он.

Напомним, съемки «Модного приговора» приостановили в 2022 году, тогда же проект из-за проблем со здоровьем покинул бессменный ведущий Васильев. В начале 2024-го шоу вернулось в телеэфир сразу с двумя новыми ведущими - Александром Роговым и Лилией Рах. В качестве «обвинителя» в телепередаче по-прежнему выступает Эвелина Хромченко.

Ранее Васильев поделился мнением о новой судье «Модного приговора» Лилии Рах.