«Ваши страдания закончатся!»: Саша Савельева рассказала о необходимости отдыха без детей

Известная певица Саша Савельева рассказала о необходимости отпуска без детей. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

По мнению артистки, лишь в таком случае родители смогут качественно отдохнуть.

«Кому знакомо? Ты настроился на отпуск, поехал на море, в горы или деревню и...приехал еще более уставшим. Как-то раз я увидела статью, в которой были приведены правила отдыха, которые сформулировал академик Иван Павлов. Делюсь с вами в надежде на то, что ваши страдания закончатся! Вы должны быть избавлены от ответственности за кого-либо», - поделилась исполнительница.

Савельева отметила, что из-за подобного высказывания она рискует столкнуться с критикой «гармоничных матерей ангелочков», однако подчеркнула, что отдых без детей необходим.

«Чтоб не испытывать чувство вины, распланируйте так, чтоб съездить семьей и, отдельно, например с мужем или одной», - добавила она.

Ранее Савельева опубликовала ролик с Кириллом Сафоновым и опровергла слухи о разводе.