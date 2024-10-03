«Ваши родители не будут моложе, чем сегодня»: Митя Фомин показал редкие кадры с матерью

Певец Митя Фомин опубликовал в личном блоге кадры с матерью. Он сообщил, что нашел время для поездки в Новосибирск.

Несмотря на напряженный рабочий график, Митя решил взять небольшой отпуск, чтобы навестить родных. Он купил билет на самолет до Новосибирска, где проживает его мама. Фомин отметил, что не приезжал к ней уже долгое время. В планах у вокалиста насладиться днями с Тамарой Павловной.

«Иногда нужно останавливать время и разворачивать его в сторону действительно важных вещей… Ваши родители не будут моложе, чем сегодня. Ваши дети, возможно, не будут нуждаться в вашем внимании сильнее, чем сегодня. Вы сами не будете такими же, как сегодня», - порассуждал Фомин в Сети.