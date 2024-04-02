«Ваши позорные нравоучения»: Ксения Бородина высказалась о смерти звезды «Дома-2» Либерж Кпадону

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина высказалась о смерти звезды проекта Либерж Кпадону. В личном блоге знаменитость резко осудила тех, кто обсуждает ее уход из жизни и пытается обвинить кого-то в случившемся.

В последние дни после новости об уходе бывшей участницы «Дома-2» Либерж Кпадону появляется все больше шокирующих подробностей о ее жизни и смерти. Многие знакомые Либерж Кпадону винят в трагедии ее близких, в том числе родственников, которые в последнее время не поддерживали с ней связь, из-за чего она умерла в одиночестве.

Бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Бородина вышла на связь после случившегося. Знаменитость не стала скрывать, что ей не нравятся обсуждения вокруг Либерж Кпадону, и она призвала их остановить.

«Ребят, все ждут от меня слова про Либерж. Я не буду танцевать на костях человека, которого уже нет в живых, и с умным видом рассказывать, что она делала не так. Я считаю, это мерзко. Можно тихо пойти и поставить свечку за упокой и на этом душе будет достаточно. А не ваши нравоучения позорные», — высказалась Ксения в Бородина.

Напомним, 31 марта стало известно о смерти бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону. Как оказалось, она скончалась в полном одиночестве больше месяца назад, и никто из близких не знал о случившемся.

Еще 14 февраля Либерж Кпадону готовилась к операции и не скрывала переживаний по этому поводу. Однако после этого она перестала выходить на связь.

Ранее мы писали о том, что бывший муж Либерж Кпадону Евгений Рудневый отреагировал на ее смерть.