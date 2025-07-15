«Ваши люди допустили много ошибок»: фаворитка Киркорова ответила на обвинения Мадонны Мур

Певица Марго Овсянникова рассказала о причинах ссоры с Мадонной Мур. Фаворитка Филиппа Киркорова прокомментировала скандал с журналисткой в Telegram-канале.

Мадонна Мур сняла выпуск с Марго, который так и не будет опубликован. По словам журналистки, певица потребовала внести около 30 правок и угрожала ей. Однако Овсянникова не согласна с обвинениями Мадонны. Она настаивает, что Мур исказила многие факты. При этом от певицы было всего 2 правки, связанные с людьми, не пожелавшими упоминания в интервью. Остальные правки были от ее команды, направленные на исправление ошибок.

«Ваши люди допустили очень много ошибок и, как я считаю, это неуважение к героям интервью. Вы даже умудрились сделать ошибку в имени MARGO. Моя команда очень вежлива даже с самыми грубыми людьми. Мы никогда не уподобляемся плохому и не переходим на мат и угрозы. Все доказательства есть в моих переписках», — высказалась знаменитость.

По словам певицы, она чувствовала себя на интервью расслабленно, поэтому наговорила лишнего. При этом Марго верила, что будут соблюдены все договоренности и интервью будет отредактировано в случае необходимости.

«Я ведь действительно не была под пытками и уж точно не в неадекватном состоянии. Я контролировала свои слова, но надеялась на добросовестность и условия, которые были оговорены изначально. Для меня это опыт», — резюмировала она.

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