«Не из шоу-бизнеса»: что известно о богатом любовнике протеже Киркорова Марго Овсянниковой

Певица Марго Овсянникова ворвалась в российский шоу-бизнес под покровительством Филиппа Киркорова в 2024 году. Сейчас она активно выпускает треки и называет себя «звездой номер один» на отечественной эстраде. Однако, по слухам, карьеру артистка строит вовсе не благодаря таланту. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о богатом любовнике Марго, который оплачивает все ее счета.

О тайном покровителе Овсянниковой сплетничают уже давно. В Сети обсуждают, что даже за сотрудничество с Киркоровым возлюбленному Марго пришлось заплатить не менее 10 млн рублей. Сама же певица слухи не комментирует и предпочитает не делиться подробностями личной жизни.

Продюсер Дворцов отметил, что даже в кулуарах личность любовника Марго держится в секрете. Известно лишь то, что это человек, который никак не относится к шоу-бизнесу, но при этом у него много денег. Их он тратит на карьеру своей избранницы.

«Это богатый человек, неизвестный, не из шоу-бизнеса, не из медиа полностью. Но человек платит за нее. Откуда он взялся? Это ее ухажер, которому, скорее всего, нравятся ее творчество и она сама как девушка. Как правило, так оно и бывает», — заявил Дворцов.

По слухам, покровителем Марго может быть владелец онлайн-казино или глава брокерской компании — именно такие версии выдвигают пользователи. Впрочем, пока это лишь догадки, так как певица не опровергает слухи, но и не подтверждает их.

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