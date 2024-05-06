«Ваше попейшество»: Лоза жестко прошелся по Киркорову и назвал его показушником

Композитор Юрий Лоза высмеял Филиппа Киркорова за показушничество. 70-летний исполнитель хита «Плот» считает, что и звание «примадон» артисту помогла придумать его команда.

По словам Лозы, Киркоров поет песни, которые ему придумали другие. Но, чтобы выделяться в поп-тусовке и быть главным он себя «короновал».

«Для того, чтобы выделяться в поп-тусовке, чтобы его называли „ваше попейшество“, чтобы быть главным, он выдает себя за короля поп-тусовки», — считает Юрий.

Певец уверен: звание «примадон» артисту придумала его пиар-команда, которая занимается раскруткой бывшего мужа Аллы Пугачевой.

«Ну, ему же надо себя демонстрировать, надо себя проявлять, говорить о себе. Надо, чтобы о нем говорили. Самое страшное для артистов — это забвение», — цитирует композитора aif.ru.

Поездку Киркорова на Донбасс Лоза также назвал показухой: если бы король поп-эстрады действительно хотел помочь от чистого сердца, он бы не стал кричать об этом на каждом углу.

30 апреля народный артист России Филипп Киркоров отметил день рождения — ему исполнилось 57 лет. Исполнитель хита «Просто подари» устроил праздник в кругу родных и близких. Певец удивил гостей не только размахом мероприятия, но и тостом.