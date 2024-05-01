«Сегодня мы вошли в правильную дверь»: как Филипп Киркоров отметил день рождения

30 апреля народный артист России Филипп Киркоров отметил день рождения — ему исполнилось 57 лет. Исполнитель хита «Просто подари» устроил праздник в кругу родных и близких. Однако певец удивил гостей не только размахом мероприятия, но и тостом. Об этом пишет Kp.ru.

Филипп Бедросович отметил день рождения в своем роскошном доме на полуострове. На празднике собрались родные и друзья артиста. Певец выбрал для вечера белую футболку и блестящий серебряный спортивный костюм со своим логотипом, а также кроссовки в цвет костюма.

Среди знаменитостей на празднике были замечены продюсер Яна Рудковская, певец Александр Буйнов с женой, певицы Ольга Бузова и Люся Чеботина, рэпер Дава и многие другие артисты. Все гости расположились за огромным длинным столом в доме Филиппа Киркорова.

Примечательно, что 30 апреля не только день рождения артиста, но и годовщина смерти его мамы. В этом году исполняется 30 лет, как не стало Виктории Киркоровой. Именинник выступил с обращением к гостям на своем празднике. Артист объяснил, почему все же решил отмечать день рождения.

«Когда этот день выпадает на тот день, когда ты родился, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, ни на какие жизненные проблемы, трудности (у всех у нас в рамках своей жизни свои масштабы бедствия), но день рождения никто не отменял», — высказался Филипп Киркоров.

Как отметил певец, его друзья давно не собирались большой компанией, поскольку было не до праздников.

«Все знают, что этот дом всегда открыт друзьям. Такой большой компанией мы последний раз встречались, когда был Новый год, даже было чуть-чуть поменьше гостей — было особо не до праздника и не до веселья. Но сегодня мы вошли в правильную дверь и, как видите, она открыта…» — сказал артист.

Удивил гостей и торт в виде огромного золотого дракона с короной, который буквально дышал огнем. Завершился праздник небольшим фейерверком.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров в честь своего дня рождения выпустил новую песню «Дальше буду жить».