«Ваше дело снять, а мое - постоять»: Андрей Кончаловский резко ответил фотографам на просьбу «немного развернуться»
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Режиссер Андрей Кончаловский отреагировал на просьбу журналистов «немного развернуться» во время фотосъемки на церемонии «Ника». Он заявил репортерам, что их дело снять кадры.
Резкий ответ Кончаловского запечатлел сайт NEWS.ru.
Режиссера и его жену Юлию Высоцкую попросили «чуть-чуть, если получится, развернуться».
Ответ Кончаловского не заставил себя долго ждать. Режиссер отреагировал: «Не режиссируйте, пожалуйста! Ваше дело снять, а мое дело постоять, спасибо».
86-летний режиссер выбрал для выхода темно-синий костюм. Его супруга была в черном платье.
Это их первый за долгое время выход в свет. Ранее сообщалось, что Юлия немного стеснялась и была напряжена.
Отмечалось, что звездная пара – нечастый гость на светских мероприятиях. Обычно Высоцкая и Кончаловский появляются в случае премьеры нового фильма режиссера или получения им награды.