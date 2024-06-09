«Ваша копия!»: Ани Лорак публично поздравила дочь с днем рождения

9 июня единственная дочь певицы Ани Лорак отмечает день рождения — Софии исполняется 13 лет. Исполнительница хита «Зажигай сердце» впервые за долгое время поделилась снимком наследницы в соцсети и публично поздравила ее.

На редком кадре дочь Ани Лорак предстала в черном лонгсливе и джинсах с распущенными окрашенными волосами. Дополнил образ макияж в естественных тонах.

«С днем рождения, моя любимая доченька! Будь самой счастливой!» — подписала снимок Ани Лорак.

Многие пользователи Сети удивились, как быстро повзрослела София и насколько стала похожа на знаменитую маму.

«Боже! Как Соня выросла! Когда?» — первой прокомментировала публикацию мама Тимати, Симона Юнусова.

«Время летит», — ответила артистка.

«С именинницей Вас, какая она красивая», «Ваша копия! Невероятно красивая и счастливая девочка», «Все чаще в ее взгляде вижу Вас! Вы очень похожи», — написали подписчики.

Напомним, с 2009 до 2019 года Ани Лорак состояла в браке с одним из владельцев туроператора «Turtess Travel» Муратом Налчаджиоглу. У экс-супругов есть дочь София, которая родилась в 2011 году. С 2023 года певица состоит в отношениях с инструктором по йоге Исааком Виджраку.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак рассказала о взаимоотношениях с дочерью.