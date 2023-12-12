«Случайные люди, которым просто повезло»: Ольга Серябкина развеяла главный миф российского шоу-бизнеса

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина посетила светское мероприятие, в ходе которого сделала неожиданное признание. Она заявила, что в мире шоу-бизнеса нет случайных людей.

По словам звезды, многие верят в этот популярный миф, но на самом деле это утверждение не соответствует действительности.

«Главный миф — это то, что все, кто здесь находится, — случайные люди, которым просто повезло. Я в это не верю», — призналась артистка в беседе с News.ru.

Ранее Серябкина рассказала, что будет работать весь декабрь, а новогоднюю ночь встретит в отеле The Carlton, Moscow, где пройдет открытый концерт с ее участием.

Мы также писали, что до замужества Серябкина была одиночкой. Звезда связала себя узами брака только в 35 лет. Как призналась Ольга, песня «Одиночка» написана про нее несколько лет назад. Она посоветовала всем прислушиваться к сердцу, не делать того, в чем не уверен, и не старайться быть удобными для кого-то.