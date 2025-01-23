«Обелить самоубийцу и пропиариться»: защитников Яниса Тиммы обвинили в хейте и угрозах

Светская львица и актриса Алена Кравец заявила, что столкнулась с травлей после того, как блогер Марк Пугачев, называющий себя другом латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, обозвал ее «проституткой» в эфире шоу «Пусть говорят».

«На меня в соцсетях обрушился жесткий хейт от Пугачева и его приспешников. Мне пришлось не только закрыть комментарии, но и свой аккаунт для посторонних. Все это очень неприятно. Пугачев вообще ведет себя, как будто на дворе лихие 1990-е. Позволяет себе дикие вещи», - заявила Кравец в беседе с aif.ru.

Светская львица также заверила, что Пугачев пообещал найти ее и расправиться. А это уже уголовная статья. Алена пригрозила блогеру адвокатами, которые уже готовят заявление в полицию.

«Сегодня он пытается обелить самоубийцу и пропиариться за счет меня и остальных защитников Анны. К сожалению, на этой трагической истории все хайпуют и пиарятся», - пожаловалась Кравец.

Кроме того, светская львица заявила, что Янис Тимма покончил с собой, так как морально не вынес популярности жены, певицы Анны Седоковой.

«Янис взял на себя непосильную ношу быть со звездой и морально не сдюжил. Я хорошо знала их семью, поэтому могу сделать свои выводы. Дело в том, что мужчины хотят красивую, успешную, да еще и знаменитую женщину, но не понимают, что и они, в свою очередь, тоже должны соответствовать ее критериям», - сказала Кравец.

Она обвинила 32-летнего спортсмена в систематических изменах. Именно поэтому, по словам светской львицы, Седокова ушла от молодого мужа.

Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить бывшей жене, экс-солистке группы «ВИА Гра» Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал из США, чтобы наладить отношения с певицей.

Ранее Следственные органы в России не стали возбуждать уголовное дело по факту самоубийства Яниса Тиммы. Об этом сообщила юрист Катя Гордон, представляющая интересы отца спортсмена Райтиса Тиммы.