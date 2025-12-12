«Вас совесть мучает?»: охранники Ларисы Долиной напали на журналистку после вопроса

Певица Лариса Долина впервые вышла на сцену после осуждения в Сети из-за ситуации с квартирой. Исполнительница не стала отвечать на неудобные вопросы журналистов, а охрана пыталась силой защитить артистку, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Долина выступила перед поклонниками в Наро-Фоминске. У здания дворца культуры звезду ожидала группа журналистов. Когда концерт закончился, то Лариса Александровна не захотела общаться с прессой и проскочила мимо нее в фургон.

«Вас совесть мучает, что вы квартиру забрали у девушки?» — спросила одна из корреспонденток.

Охрана артистки вмешалась в ситуацию и попыталась отобрать у работницы СМИ телефон, на который она вела съемку. При этом секьюрити никак не реагировали на жалобы о неправомерности их действий.

Помимо непростого случая с квартирой, Долина угодила в историю с тайным особняком. Певица может лишиться дома, за который не платила налоги.