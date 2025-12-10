Лариса Долина может лишиться загородного дома из-за долгов. Об этом сообщает «Абзац».

Сегодня в СМИ появилась информация о тайном особняке Ларисы Долиной в Подмосковье. В 2003 году она купила участок в закрытом поселке Славино. Сначала певица построила там трехэтажный дом, а позже решила расширить владения и занялась строительством четырехэтажного коттеджа.

Впрочем, налоги за дом все это время Долина не платила, утверждают журналисты. В итоге у певицы накопился долг в 1 миллион рублей.

По мнению юриста Ильи Русяева, долги Долиной будут только расти. При этом речи об уголовном деле в отношении певицы не идет.

«В реальности речь идет не о тюремном сроке, а о доначислениях, пенях, штрафе и возможном взыскании через приставов», — объяснил он.

Однако если к долгу добавится сумма, которую с Долиной просит через суд взыскать покупательница ее квартиры в Москве Полина Лурье, у певицы могут отобрать ее загородную недвижимость.

«Тогда финансовый клубок затянется еще сильнее, а любая дорогая недвижимость певицы превратится для кредиторов в удобный ресурс для погашения требований», — добавил адвокат.

