Анастасия Костенко рассказала, что стала тетей. Новостью она поделилась в соцсетях.

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала, что впервые стала тетей. У ее сестры родилась дочь.

«Сегодня я впервые стала тетей. Поздравляю, моя любимая сестренка!» — написала Костенко.

Сестра модели поделилась фото в положении в соцсетях — на снимке ее обнимает муж.

«Добро пожаловать в этот мир, доченька. 08.09.2025 навсегда в нашей памяти с папой, мы тебя очень ждали», — подписала фото она.

В комментариях девушку поздравили с пополнением в семье: «Маме скорейшего восстановления!», «Пусть растет такой же красавицей как мама», «Вкусного молочка и спокойных ночей».

