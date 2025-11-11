«Вас опять обманывают»: Ксения Собчак высказалась о переезде в Испанию и покупке пентхауса

Телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию о том, что она собирается получить вид на жительство в Испании. Об этом она сообщила журналистам в ходе 16-й ежегодной звездной премии «Topical Style Awards 2025» Moda Topical.

В частности, речь идет и о покупке Ксенией Анатольевной пентхауса на территории иностранного государства.

«Не знаю, это какие-то ваши новости. Я в России живу и работаю. <...> Вас опять обманывают», — передает слова Собчак NEWS.ru.

Впервые сообщения о планах знаменитости переехать в другую страну появились в El Pais. Согласно материалу испанского издания, скорее всего, телеведущая планировала получить ВНЖ для себя и сына Платона. Речь шла о так называемой долгосрочной визе кочевника. Ее могут оформить те, кто получает доход, работая удаленно.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин удивился, что журналистка Ксения Собчак купила квартиру за миллиард рублей. Он задался вопросом, откуда у звезды столько денег.