«Откуда у нее столько денег?»: Бородин удивился, что Собчак купила квартиру за миллиард

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин удивился, что журналистка Ксения Собчак купила квартиру за миллиард рублей. Он задался вопросом, откуда у звезды столько денег.

Об этом он рассуждал в разговоре с народным артистом Эдгардом Запашным.

«Откуда у нее столько денег? Понятно, что реклама идет, заказы есть. Но у этого человека столько денег. Одной недвижимости, если посчитать, одна квартира за миллиард», - произнес Бородин.

Глава ФПБК отметил, что бойцы на передовой получают 200 тыс. рублей, когда некоторые «жируют в открытую, показывают, как они кайфуют».

Также Бородин вспомнил, как рэпер Тимати приехал к Собчак отмечать покупку квартиры.

«В ресторане стол усыпан черной икрой. Пьют дорогое шампанское. В этот момент мне начинают писать ребята», - поделился Бородин.

Ранее он заявил, что отказался давать Собчак интервью.