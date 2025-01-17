«Варшавер — вон из искусства!»: Садальский резко отреагировал на скандал в «Ленкоме»

Театр «Ленком» угодил в настоящий скандал. Из культурного учреждения уволились дочь бывшего худрука Марка Захарова Александра и актер Дмитрий Певцов. По поводу случившегося высказался Станислав Садальский.

В начале 2025 года разгорелся очередной скандал в «Ленкоме». Певцов покинул труппу, а после его портрет убрали из фойе. Затем стало известно и об увольнении дочери Марка Захарова, проработавшей в культурном учреждении большую часть жизни.

На тему скандала высказались многие российские звезды. Не стал молчать и Станислав Садальский. Он уверен, что проблемы в «Ленкоме» начались после ухода из жизни его основателя Марка Захарова. Учреждение возглавил Марк Варшавер, для которого театр, по мнению актера, стал собственным бизнес-проектом.

Садальский назвал Варшавера «горе директором», который «далек от искусства». Он уверен, что Александра Захарова, Людмила Поргина, Дмитрий Певцов и другие актеры стали ему неугодными.

«Билеты по цене как в Большой театр. Кстати, поздравляю Варшавера с приобретением еще одной квартиры в Эмиратах. Варшавер — вон из искусства!», — эмоционально высказался звезда советских фильмов.

Ранее актер Дмитрий Певцов заявил, что руководство «Ленкома» не терпит инакомыслящих.