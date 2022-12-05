«Ваню-то зачем так унижать»: стал известен заработок исчезнувшего Урганта

Совсем скоро наступит Новый год — самая прибыльная пора для звезд отечественного шоу-бизнеса. Ни для кого не секрет, что за выступление на корпоративах они получают крупную сумму денег. На фоне этих событий в Сети стали появляться райдеры знаменитостей, но, как сообщает Табриз Шахиди, информация является фейковой.

Мужчина возмущен тем, что СМИ публикуют ложные данные, поэтому он встал на защиту коллег. Ранее сообщалось: заработок Урганта, исчезнувшего из эфиров «Первого» канала, упал в три раза. Так, вместо 6 миллионов рублей его гонорар составляет только 2 миллиона. Табриз опроверг эти слухи. Он уверяет, что телеведущий «как стоил 60 тысяч евро, так и стоит».

«Ваню-то зачем так унижать», — возмутился Шахиди.

Ранее Лайма Вайкуле заявила, что россияне обязаны ей по гроб жизни. По мнению певицы, она приносила большие деньги стране, поэтому любая критика в ее адрес не является уместной. Также артистка встала на защиту Аллы Пугачевой. Резкие высказывания Вайкуле возмутили публику. Подробности читайте в этой статье.