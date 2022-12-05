Лайма Вайкуле заявила, что россияне обязаны ей и Пугачевой по гроб жизни

Сейчас певица Лайма Вайкуле редко появляется на светских мероприятиях. Поговаривают, артистка борется с раком груди. После долгого лечения в США она отправилась в Латвию, где проводит уединенно время. Тем не менее на днях Вайкуле дала интервью телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), которое сделало ее главным ньюсмейкером.

После начала специальной военной операции многие звезды отечественного шоу-бизнеса публично отвернулись от России. Не стала исключением и Вайкуле. Вот почему в своей социальной сети она получает множество недовольств от поклонников, возмущенных ее поведением. Певица резко ответила всем критикам.

По мнению артистки, страна обязана ей «по гроб жизни». Женщина заявила, что она содержала весь Советский Союз, выпуская диски и собирая целые стадионы на своих концертах.

Также певица встала на защиту и Аллы Пугачевой. Вайкуле убеждена: россияне не имеют права нападать на нее. Когда-то вместе со звездной подругой они заработали столько денег для СССР, что любые недовольства просто неуместны.

«Алла как музыкант на первом месте. Она всю жизнь отдала сцене и этому народу, а получила обратно плевок», — резюмировала Лайма Вайкуле.