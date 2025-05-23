Ваня Дмитриенко требует от организаторов чистые носки и шоколадные яйца. Об этом сообщает «Абзац».

В распоряжении журналистов оказался райдер певца Вани Дмитриенко. Выяснилось, что помимо стандартных удобств вроде наличия чая, кофе и газированных напитков в гримерке, музыкант требует чистые брендовые носки и шоколадные яйца.

По словам продюсера Сергея Дворцова, Дмитриенко сейчас нельзя назвать одним из самых востребованных артистов. При этом для роста популярности пиарщики могли придумать пиар-роман певца с актрисой Анной Пересильд, считает продюсер.

«Его выступление стоит в районе 3 миллионов рублей. Певца сложно назвать на сегодняшний день топовой звездой. Мне кажется, ради этого пиарщики Вани придумали роман с Анной Пересильд. В ближайшем будущем он сможет увеличить свой гонорар», — объяснил он.

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