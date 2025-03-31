«Некрасиво я сказал»: Слава Бустер извинился перед бывшей женой Моргенштерна*

Стример Вячеслав Леонтьев, известный под псевдонимом Слава Бустер, извинился перед блогером Диларой Зинатуллиной за появившуюся в СМИ информацию о причинах расставания с ней.

В 2024 году пара подтвердила свои отношения, а уже в январе 2025 года молодые люди расстались.

Говоря о причинах разрыва с бывшей женой рэпера Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ), Бустер внезапно заявил, что в этих отношениях ему быстро стало скучно.

После стример пожалел о своих словах и решил оправдаться перед бывшей возлюбленной.

«Здесь вот некрасиво я сказал. Мне не понравилось, как я выразился в этом моменте», — приводит Telegram-канал Super.ru слова Бустера.

Ранее Дилара Зинатуллина вышла на связь в личном блоге и сообщила, что вызвала скорую помощь из-за риска потерять сознание. Как пояснила девушка, ухудшение состояния здоровья произошло на фоне голодания. Она призналась, что несколько дней не могла нормально есть из-за сильного обострения гастрита.

*Признан иностранным агентом на территории России