Ставят в неловкое положение: какие сообщения получает Ваня Дмитриенко от взрослых поклонниц

Ваня Дмитриенко рассказал, какие сообщения получает от взрослых поклонниц.

20-летний певец поделился неожиданными подробностями своей личной жизни. Молодой артист признался, что нередко получает в личные сообщения предложения от женщин старше себя — и не всегда безобидного характера.

Популярность певца растет с каждым годом, и вместе с ней — внимание поклонниц. В эфире «Шоу Воли» Ваня рассказал, что некоторые фанатки позволяют себе слишком смелые послания.

«Ну, очень разное, то есть, как бы, какие-то предложения, в таком как бы плане. Многое в таком, сексуализированном ключе», — признался артист, заметно смутившись.

Судя по реакции певца, подобное внимание все еще ставит его в неловкое положение. Дмитриенко не скрывает: популярность приносит не только успех и признание, но и ситуации, к которым не всегда готов.

Кроме того, недавно он представил песню «Силуэт», записанную вместе с Анной Пересильд для фильма.

«К нам пришел запрос от продакшена, чтобы я попробовал сделать и написать к нему песню. Вместе с Аней как раз спел. А я с Аней очень давно хотел поработать. Подружиться», — объяснил Дмитриенко.

