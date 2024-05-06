«Ване 14 лет!»: Григорий Лепс трогательно поздравил с днем рождения повзрослевшего сына

6 мая сыну Григория Лепса Ивану исполнилось 14 лет. Народный артист России трогательно поздравил наследника с праздником в социальных сетях.

Певец выложил на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) фото сына, на котором Иван позирует в сером худи. На снимке юноша сидит за столом и смотрит в сторону.

«Ване 14 лет!!! С днем рождения, сын!», — написал Лепс.

Иван родился в браке Лепса с балериной Анной Шаплыковой. Также супруга подарила артисту дочерей Еву и Николь. В 2021 году пара рассталась после 20 лет совместной жизни. Друзья музыканта рассказывали, что Шаплыкова просто устала от похождений Григория. Ему приписывали романы с актрисой Яной Кошкиной и бывшей женой футболиста Андрея Аршавина, Юлией Барановской.

От первой жены Светланы Дубинской у исполнителя хита «Рюмка водки на столе» есть дочь Инга.

Лепс неоднократно рассказывал, что поддерживает хорошие отношения с бывшей супругой, и она продолжает о нем заботиться. Помимо этого, артист уделяет много внимания детям.

Ранее в Москве состоялась церемонии вручения музыкальной премии «Шансон года — 2024». Певец Григорий Лепс посетил мероприятие и в беседе с журналистами раскрыл своей секрет успеха.