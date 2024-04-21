«Это что-то необъяснимое»: Григорий Лепс раскрыл свой секрет успеха

Накануне в Москве состоялась церемонии вручения музыкальной премии «Шансон года — 2024». Певец Григорий Лепс посетил мероприятие и в беседе с журналистами раскрыл своей секрет успеха. Об этом пишет Kp.ru.

Исполнитель хита «Самый лучший день» появился на премии в черной рубашке с ярким принтом, поверх которой надел черное пальто с вышитыми на нем голубыми цветами. У артиста спросили, в чем заключается секрет успеха его песен.

«Он в простоте. Формулы как таковой не существует. Это что-то необъяснимое. Я ни в одной своей песне, которая в той или иной степени стала хитом, никогда не был уверен, что она будет популярна. Кроме „Рюмки водки“. В этой песне я был уверен на все 100%», — рассказал Григорий Лепс.

Накануне на «Live Арене» в Подмосковье состоялась ХXIII Церемония вручения «Шансон года — 2024». Это музыкальная премия за особые достижения в области жанра «шансон». В этом году ведущими концерта стали певец Александр Маршал и актриса Александра Ребенок.

Мероприятие посетили Юрий Антонов, Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский в сопровождении певицы МІА ВОYKA (Миа Бойка, настоящее имя — Мария Бойко), Григорий Лепс, Любовь Успенская, Денис Майданов, Эвелина Бледанс, Настасья Самбурская и другие артисты.

Ранее сообщалось о том, что Григорий Лепс рассказал о личной жизни после расставания.