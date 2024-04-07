«Вам сливают ерунду»: жена Сергея Селина прокомментировала информацию о его долгах

Недавно в СМИ появилась информация о том, что звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин якобы задолжал коммунальщикам 50 тысяч рублей за электричество, и топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга собирался с ним судиться. В беседе с телеканалом «360» супруга актера Анна прокомментировала данные о долгах мужа.

Сначала журналисты попытались связаться с самим Сергеем Селиным, однако поговорить с актером не удалось. Тогда на связь вышла жена артиста Анна и сообщила, что он едет на гастроли со спектаклем «Розыгрыш».

На вопрос о том, насколько достоверны данные о долгах Сергея Селина, супруга актера ответила, что «все в порядке», и отказалась подтверждать какую-либо информацию относительно финансов.

«Трудностей никаких. Всякие бывают в жизни ситуации, это не стоит внимания никакого. Я знаю, вам сливают ерунду какую-то, даже в суде, бывает, сливают. Я не подтверждаю вам никакой информации. Говорю просто, что в жизни всякое бывает, и фейков много. Я не сказала, что это правда», — заявила Анна.

Жена Сергея Селина также посоветовала позже снова попробовать связаться с артистом. Как отметила Анна, «если он захочет, что-нибудь расскажет».

Ранее мы писали о том, что актера Игоря Гаспаряна, прославившегося после выхода сериала «Солдаты», объявили в розыск из-за накопившихся долгов.