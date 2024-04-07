Накопил долгов и не платил несколько лет: звезду сериала «Солдаты» Гаспаряна объявили в розыск судебные приставы

Актер Игоря Гаспаряна, прославившегося после выхода сериала «Солдаты», объявили в розыск судебные приставы. У знаменитости накопились долги. Он не выплачивает их уже в течение нескольких лет, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, судебные приставы заинтересовались артистом из-за долга на сумму 67,5 тысячи рублей. На Гаспаряна открыто более 50 производств, большая часть из которых связана с нарушением правил дорожного движения.

С февраля текущего года актер больше не садится за руль своего 16-летнего внедорожника. Но дело не в штрафах, а в состоянии здоровья Игоря. Он операцию по удалению двусторонней грыжи в брюшной полости, а в настоящий момент проходит долгий курс реабилитации. В беседе с журналистами звезда «Солдат» заявил, что предпочитает восстанавливаться дома.

Ранее Юрий Шибанов, другая звезда легендарного сериала, заявил, что страдает от биполярного расстройства. Он признался в этом на шоу у Андрея Малахова.