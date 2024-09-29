«Вам никто не нравится»: Влад Череватый раскрыл подробности личной жизни Алены Водонаевой

Влад Череватый раскрыл подробности личной жизни Алены Водонаевой.

Телеведущая стала гостьей нового выпуска шоу, которое ведет экстрасенс. Влад уточнил у Алены, состоит ли она сейчас в каких-нибудь отношениях с мужчиной. Водонаева отвечать не стала, лишь предложила ему воспользоваться своими способностями и самому об этом рассказать.

Череватый, взяв руку Водонаевой, заявил, что ее сердце свободно и что она не зацикливается на романтических отношениях с мужчиной. По словам экстрасенса, Алене нравится получать внимание со стороны сильного пола, но относится она к этому лишь как к игре. Влад также подчеркнул, что телеведущей всегда будет важно занимать позицию «главы семьи». Алена же согласилась со всем сказанным.

«Вам никто не нравится. Вас показывают мне со стороны. Представим круг, где будет много-много мужчин. Все должны обращать внимание, а ты все равно их в нужный момент отпускаешь и продолжаешь наблюдать за тем, что же будет происходить дальше... Какая-то игра в голове... Ты заняла роль мужчины у себя в семье», — рассказал Череватый о Водонаевой в YouTube-шоу «#БЕЗМАСОК».

Экстрасенс сообщил, что Алена живет в моменте, не задумываясь о завтрашнем дне. Данную теорию телеведущая также отрицать не стала.

Ранее мы писали о том, что Алена Водонаева высмеяла помолвку певицы Ани Лорак.