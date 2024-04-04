«Легкие почти полностью разложились»: соседка Либерж Кпадону рассказала о ее страшной болезни

Соседка звезды «Дома-2» заявила, что легкие Либерж Кпадону почти разложились из-за туберкулеза. Когда было найдено тело девушки, на тумбочке было множество медицинских документов. Об этом сообщает aif.ru.

О смерти блогерши стало известно на прошлой неделе. Соседи забили тревогу, когда почувствовали странный запах. Оказалось, что тело Либерж пролежало в квартире от 10 до 40 дней.

Кпадону жила в Королеве в четырехэтажном трехподъездном доме. Соседи хорошо знали ее и были в шоке от случившегося. Хозяин квартиры сначала не мог открыть жилье своим ключом, хотел вызвать взломщика, а после открыть дверь удалось.

«Либи, оказывается, давно болела туберкулезом, и, судя по анализам, он уже был в какой-то последней стадии — ее легкие почти полностью разложились. Мы оба были в шоке», — рассказала соседка.

Многие поклонники удивляются, как исчезновение Кпадону не заметили ее друзья. Но они говорят, что девушка часто пропадала на две-три недели, могла не брать трубки и не общаться.

Ранее мы писали о том, что пользователи Сети обрушились с критикой на бывших участников проекта «Дом-2», которые приехали попрощаться с Либерж. Несмотря на горе, они снимали видео с улыбками и позировали для фото.