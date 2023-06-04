Вам и не снилось: назван заработок Малахова
Малахов раскрыл свой заработок на главном телеканале страны.
Андрей Малахов откровенно рассказал о том, сколько зарабатывал на одном из главных телеканалов страны — на «Первом».
Телеведущий разоткровенничался в шоу «Осторожно: Собчак». Оказалось, что по сравнению со звездными коллегами заработок Малахова был ниже.
«На Первом канале я получал в месяц 50 тысяч долларов. Владимир Познер и Иван Ургант получали больше», — сказал Малахов.
Теперь публика может перестать гадать о сумме заработка звездных телеведущих и успокоиться. Хотя у большинства россиян такой гонорар может просто не укладываться в голове. Это может натолкнуть на очередные рассуждения — «за что столько платят?».
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