Вам и не снилось: назван заработок Малахова

Андрей Малахов откровенно рассказал о том, сколько зарабатывал на одном из главных телеканалов страны — на «Первом».

Телеведущий разоткровенничался в шоу «Осторожно: Собчак». Оказалось, что по сравнению со звездными коллегами заработок Малахова был ниже.

«На Первом канале я получал в месяц 50 тысяч долларов. Владимир Познер и Иван Ургант получали больше», — сказал Малахов.

Теперь публика может перестать гадать о сумме заработка звездных телеведущих и успокоиться. Хотя у большинства россиян такой гонорар может просто не укладываться в голове. Это может натолкнуть на очередные рассуждения — «за что столько платят?».

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