«Вам денег не жалко?»: Фриске раскрыла, сколько платит за детский сад дочери и столкнулась с хейтом

Наталья Фриске пожаловалась на поднятие цен в частном детском саду, куда ходит ее трехлетняя дочь Луна. Блогер призналась, что заплатила за год 370 тыс. рублей.

Сестра певицы Жанны Фриске поделилась скриншотом оплаты за детский сад в своем Telegram-канале.

«Капец подорожал. В том году я платила 295 тысяч за год», — объяснила она.

В комментариях подписчики раскритиковали Фриске за ее жалобы. По их мнению, если нет возможности платить за частный детский сад, можно отправить ребенка в муниципальный.

«А, если есть возможность оплачивать, то необязательно это озвучивать. У многих нет возможности оплачивать все услуги в муниципальных садах»; «Государственные сады не хуже платных, мы так же проводим занятия, занимаемся с детьми и все довольны и родители и дети»; «Можно ходить и в обычный садик, а не за 370 тысяч, вам денег не жалко?», — написали они.

Напомним, что Наталья одна воспитывает дочь Луну. Девочку она родила при помощи ЭКО. Общение с биологическим отцом ребенка Фриске не поддерживает.

