Удалили четыре лимфоузла: сестру Жанны Фриске экстренно прооперировали

Сестру певицы Жанны Фриске Наталью экстренно прооперировали. Причиной стали осложнения из-за недолеченной ангины. Блогерша призналась, что запустила болезнь, поэтому без хирургического вмешательства обойтись не получилось.

Наталья Фриске отметила, что всегда лечилась народными методами, игнорируя антибиотики. Когда она недавно заболела, то не захотела обращаться к врачу. Но состояние с каждым днем ухудшалось. Тревогу женщина забила, когда стала задыхаться по ночам и увидела во рту «просто ужас».

Оказалось, что у Натальи была гнойная ангина. В поликлинике ей назначили курс антибиотиков и попросили явиться на повторный прием, чего Фриске не сделала. А через несколько недель симптомы вернулись, состояние стало еще хуже. Тогда женщина вновь отправилась к медикам.

«Они начинают катетеры ставить, к чему-то готовить. Я спрашиваю: „А к чему вы меня готовите?“ Они: „К экстренной операции“… Из-за того, что я недолечила ангину, это мне дало такое осложнение. Операция заключалась в том, чтобы удалить гнойник и четыре лимфоузла, распавшихся уже», - рассказала Фриске.

Напомним, что Наталья одна воспитывает маленькую дочь. Перед операцией ей пришлось оставить ее у родителей.

