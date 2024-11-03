«Вам что, жалко?!»: Сергей Лазарев впервые высказался о своем скандальном прыжке в телешоу

Сергей Лазарев впервые прокомментировал свой прыжок с трибуны в шоу «Ну-ка, все вместе!», чтобы нажать на кнопку фониатра Льва Рудина и тем самым защитить от провала талантливую конкурсантку.

По словам исполнителя хита «В самое сердце», его эмоциональный срыв был вызван накопительным эффектом поведения некоторых экспертов, которые из программы в программу показывали предвзятое отношение к участникам и придерживание голосов.

«Ни одного Льва Борисовича в конфликте не пострадало. Льва Борисовича вы увидите в новых выпусках вновь. Куда уж без него», — отметил 41-летний Лазарев в личном блоге.

Как предположил певец, возмущенные его поступком пользователи Сети видели лишь сам прыжок с трибуны, но явно не интересовались тем, что произошло до этого.

Он выразил уверенность, что участница шоу Арпи Абкарян в итоге победила заслуженно, а он лишь помог талантливой девушке на фоне предвзятого отношения некоторых членов жюри.

«Как бы гениально она не спела, есть члены жюри, которые из-за личной неприязни не встают. И вот эту личную неприязнь я просто убрал. Не сожалею ни капли. По форме, возможно, это было неправильно, но за это я извинился сразу после произошедшего. Нужно оставаться объективными и не впутывать личную неприязнь к артисту, который действительно на протяжении долгого времени нас радует», — сказал Лазарев в беседе с Weit Media, отрывок из которой опубликовал Telegram-канал «Звездач».

В итоге в выпуске победили две участницы вместо одной. Арпи Абкарян и солистка «Непары» Дарья Храмова в качестве приза получат по песне, которые им напишет композитор Игорь Крутой.

«Давайте порадуемся за артисток — вам что, жалко?!» — задался вопросом Лазарев.

Ранее Сергея Лазарева раскритиковали за поведение на шоу «Ну-ка, все вместе!». Пользователи Сети назвали его истеричным человеком: «Прыгал по стене так, что было жутко смотреть», «Очень уважаю Сергея, но то, что было — перебор», «Получается, что мнение их же экспертов, которых они наняли, особо не учитываются», — негодовали комментаторы.