«Было жутко смотреть»: Сергея Лазарева раскритиковали за поведение на телешоу

Сергея Лазарева раскритиковали за поведение на шоу «Ну-ка, все вместе!».

В новом выпуске музыкального конкурса артист снова отличился скандальным поступком. Сергей в очередной раз встал на защиту участника, не сумев сдержать эмоций.

Во время выступления исполнительницы Арпи Абкарян между Лазаревым и Львом Рудиным развязался новый конфликт. Певец оценил вокальные данные девушки в отличие от других членов жюри. Разозлившись, Сергей встал со своего места, чтобы спуститься по стенам вниз к месту Рудина и нажать за него кнопку ради спасения Абкарян. Такой поступок возмутил фониатра, поэтому он решил покинуть проект.

Позже Сергей признался, что не смог сдержать себя, ведь другого выхода у него не было.

Многие телезрители шоу не оценили поведение главы сотни, а кто-то даже назвал его истеричным человеком: «Прыгал по стене так, что было жутко смотреть», «Очень уважаю Сергея, но то, что было — перебор», «Получается, что мнение их же экспертов, которых они наняли, особо не учитываются. Вы сами дискредитируете экспертность сотни. Тогда уберите всех и оставьте одного Сергея».

В итоге Арпи Абкарян удалось стать победительницей спецвыпуска проекта. Она заявила, что не держит обиду на Рудина, но все же считает, что он просто хотел помешать ей добиться желаемого успеха. Подробности приводит StarHit.

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев раскрыл причину истерики на телешоу.