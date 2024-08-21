«Вам 35, 45?»: внучка Александра Маслякова поделилась фото с празднования 18-летия

Внучка ведущего КВН Александра Маслякова отпраздновала 18-летие. Девушка разместила фото в этот день в личном блоге.

Таисия появилась в кадре в розовом костюме, состоящем из топа и юбки. Она позировала на фоне моря.

Внучка Маслякова подписала снимки: «С Днем рождения! Любви до головокружения, и чумового настроения, и самых преданных друзей».

Судя по указанной геолокации, девушка была в свой день рождения 19 августа в турецкой Анталии.

В Сети принялись обсуждать изменившуюся внешность девушки. Некоторые интересовались, сколько Таисии лет. «Вам 35?», «45?» - спрашивали интернет-пользователи.

В комментариях также писали: «С днем рождения, малышка», «С днем рождения, моя девочка», «С днем рождения, мой веселый человечек», «С днем рождения, принцесса». Таисия благодарила за эти слова.