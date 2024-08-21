«Вам 35, 45?»: внучка Александра Маслякова поделилась фото с празднования 18-летия
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Внучка ведущего КВН Александра Маслякова отпраздновала 18-летие. Девушка разместила фото в этот день в личном блоге.
Таисия появилась в кадре в розовом костюме, состоящем из топа и юбки. Она позировала на фоне моря.
Внучка Маслякова подписала снимки: «С Днем рождения! Любви до головокружения, и чумового настроения, и самых преданных друзей».
Судя по указанной геолокации, девушка была в свой день рождения 19 августа в турецкой Анталии.
В Сети принялись обсуждать изменившуюся внешность девушки. Некоторые интересовались, сколько Таисии лет. «Вам 35?», «45?» - спрашивали интернет-пользователи.
В комментариях также писали: «С днем рождения, малышка», «С днем рождения, моя девочка», «С днем рождения, мой веселый человечек», «С днем рождения, принцесса». Таисия благодарила за эти слова.
Ранее сообщалось, что Таисию сравнили с куклой. В Сети обратили внимание на губы и назвали их «гигантскими».