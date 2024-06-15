«Валя жил для людей, он любил их»: на могиле Юдашкина установили памятник спустя год после его смерти

В прошлом году модельер Валентин Юдашкин умер из-за онкологического заболевания. Народного художника России похоронили на Троекуровском кладбище. 15 июня на могиле появился памятник, который открыли в торжественной обстановке.

Почтить память Юдашкина пришли не только родные модельера и почитатели его таланта, но и звезды российского шоу-бизнеса. В их числе: Александр Розенбаум, Белла Купсина, Игорь Крутой, Константин Эрнст, пишет StarHit. Также среди гостей были пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой.

Памятник Юдашкину выполнен в полный рост. Присутствующие заметили, что кутюрье как будто живой и стоит в своей любимой позе, скрестив руки на груди.

«Только мужчина способен на то, чтобы перенести такое заболевание. Валя жил для людей, он любил их. Валя, спасибо тебе за то, что ты сделал! Мы были счастливы находиться с тобой на этой земле. Спи спокойно», — сказал Александр Розенбаум.

Игорь Крутой уверен: душа Юдашкина переселится во внуков и его дочь Галю. Композитор полагает, что они вырастут замечательными и творческими людьми.

В 2016 году у художника обнаружили рак почки, из-за которого в течение года у него начали распространяться опухоли по всему телу, в том числе и в головном мозге. Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет в онкоцентре имени Блохина.

Напомним, вдова модельера Марина рассказывала, что памятник Юдашкину обошелся в 2 млн рублей. Скульптуру делали на протяжении года.