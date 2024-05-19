«В полный рост»: вдова Валентина Юдашкина рассказала о памятнике модельеру

Вдова Валентина Юдашкина заявила, что памятник модельеру обошелся в 2 млн рублей. Об этом она сообщила в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Валентин Юдашкин скончался от рака 5 мая 2023 года. Несмотря на то, что прошло уже больше года со дня смерти модельера, на его могиле до сих пор нет памятника.

Марина Юдашкина рассказала журналистам, что все это время велась работа над скульптурой.

«Будет скульптура в полный рост. Для того чтобы был красивый памятник, я пригласила друга Валентина, с которым он начинал служить в армии. Это заслуженный скульптор Андрей Ковальчук», — поделилась она.

По словам вдовы модельера, установить памятник планируют в середине июня — ориентировочно 15 числа. Она также рассказала, что он будет сделан из бронзы и гранита. Приблизительная стоимость памятника — 2 миллиона рублей.

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