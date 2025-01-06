Валя Карнавал высказалась о смелом эксперименте со своей внешностью. Об этом стало известно из соцсетей.

Блогерша Валя Карнавал регулярно экспериментирует с внешностью — она часто меняет прически, а недавно девушка сбросила 22 кг, после чего сделала подтяжку груди.

В очередной раз Карнавал продемонстрировала подписчикам изменения — блогерша проколола язык, вставив пирсинг.

«Не осуждаем, мама разрешила», — подписала фото она.

Напомним, Валентина Карнаухова (настоящее имя блогерши) родилась в 2001 году в Ростове-на-Дону. Девушка в 2020 году начала развивать свои соцсети, а позже стала певицей.

Ранее мы писали о том, что тренер Татьяна Тарасова раскритиковала мимику Вали Карнавал в «Ледниковом периоде».