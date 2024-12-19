«Такое лицо волнительное все время»: Тарасова снова обрушилась с критикой на Валю Карнавал

Тренер и член жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова снова раскритиковал участницу Валю Карнавал. В этот раз главную судью не устроила мимика 23-летней блогерши и певицы. Об этом сообщает «Жизнь».

Звезда соцсетей много тренируется и старается показываться в разнообразных образах, но уже в который раз нарывается на критику судей. Ее много раз доводили до слез, она падала, но поднималась и говорила о том, что трудности лишь закаляют ее характер.

Недавно Карнавал выступила с партнером на льду под песню Кипелова «Потерянный рай». Они показали высокие поддержки и сложные элементы. Прокат был бы чистым, если бы не приземление Вали с поддержки. Она не упала, но помарки были.

Тарасова высказалась о номере пары и заявила, что девушка постоянно наигранно изображает волнение.

«Ну, если я кому-то другому, кто катается хорошо, поворачивается, не делает такое лицо волнительное все время, ставлю высокие оценки, то моя оценка сейчас – очень большая оценка», – высказалась тренер.

Отмечается, что на защиту Вали встал ведущий Алексей Ягудин.

Ранее мы писали о том, что певица Валя Карнавал появилась в качестве ведущей на шоу Comedy Club.