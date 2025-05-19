Валя Карнавал выходит замуж: что известно о женихе 23-летней блогерши
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23-летняя блогерша Валя Карнавал выходит замуж, уверены интернет-пользователи. Звезда соцсетей опубликовала фото руки, на которой красовалось помолвочное кольцо с бриллиантом. А Telegram-канал «Светские крошки LIVE» выяснил, что предложение ей мог сделать бизнесмен Аргишти Эвоян.
Личную жизнь Валя предпочитает не комментировать после срыва помолвки со спортсменом Сашей Стоуном. Поэтому поклонники лишь догадываются о романах кумира. Впрочем, в том, что Карнавал счастлива в отношениях с 29-летним предпринимателем, у многих нет сомнений. Предварительно, Эвоян сделал Карнавал предложение и отвез в Армению для знакомства с семьей.
Отметим, что Аргишти является совладельцем ресторанов «Чистая Линия». Также он владелец компаний «О, Эскимо» и «О, хот-дог».
Пока Валя предпочитает не подтверждать и не опровергать слухи.
К слову, роман со Стоуном у блогерши был публичным. Пара не скрывала чувства и часто демонстрировала совместный контент в Сети. Предложение руки и сердца Саша делал Вале несколько раз, и всегда она отвечала «да». Однако уже во время подготовки к свадьбе звезды расстались. Также до этого Карнавал состояла в отношениях с рэпером Егором Кридом.
Ранее Валя Карнавал похвасталась дорогими подарками от возлюбленного.