Валя Карнавал выходит замуж: что известно о женихе 23-летней блогерши

23-летняя блогерша Валя Карнавал выходит замуж, уверены интернет-пользователи. Звезда соцсетей опубликовала фото руки, на которой красовалось помолвочное кольцо с бриллиантом. А Telegram-канал «Светские крошки LIVE» выяснил, что предложение ей мог сделать бизнесмен Аргишти Эвоян.

Личную жизнь Валя предпочитает не комментировать после срыва помолвки со спортсменом Сашей Стоуном. Поэтому поклонники лишь догадываются о романах кумира. Впрочем, в том, что Карнавал счастлива в отношениях с 29-летним предпринимателем, у многих нет сомнений. Предварительно, Эвоян сделал Карнавал предложение и отвез в Армению для знакомства с семьей.

Отметим, что Аргишти является совладельцем ресторанов «Чистая Линия». Также он владелец компаний «О, Эскимо» и «О, хот-дог».

Пока Валя предпочитает не подтверждать и не опровергать слухи.