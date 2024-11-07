Валя Карнавал рассказала, почему расплакалась перед жюри «Ледникового периода»

Блогерша Валя Карнавал расплакалась перед жюри на шоу «Ледниковый период». 22-летняя девушка выступает в паре с фигуристом Никитой Кацалаповым. Об этом сообщает «Жизнь».

Сейчас проходят съемки популярного шоу, в котором участвуют не только спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса. Валя призналась, что много работает, и даже расплакалась перед членами жюри. По словам девушки, это произошло из-за радости.

«Это такое счастье было, что я не подвела ни себя, ни Илью Авербуха, ни всех наших тренеров, которые ставили нам номер, помогали нам. Не подвела своего самого лучшего напарника Никиту. В общем, это слезы счастья и слезы того, что я сделала все, что могла. Действительно, на сегодня я сделала все, что могла», – поделилась знаменитость.

Партнер блогерши отметил ее прогресс. Девушка прикладывает огромные усилия и трудится не только на тренировках. Перед выступлением она прыгает со скакалкой в коридорах.

Карнавал призналась, что получает удовольствие от процесса. Ей нравится, что номера на шоу разные – романтичные, страстные или дерзкие.

«Классно просто чувствовать, когда ты включен. Смотреть друг другу в глаза и понимать, что вы сейчас делаете. Вот, наверное, это самое классное. Не образ, а чувствовать и общаться мысленно как будто. Вы катаетесь и как будто все равно разговариваете. Это необыкновенное чувство, честное слово», – добавила девушка.

Ранее Яна Рудковская заявила, что Валя Карнавал может одержать победу в ледовом шоу.