Валя Карнавал отреагировала на обвинения в ненависти к казахам

Певица Валя Карнавал ответила на обвинения источника в ненависти к казахам. Артистка назвала бредом распространившиеся в соцсетях сообщения о том, будто она грубо относилась к ним на съемках клипа.

«Я увидела недоинтервью, в котором человек говорит, что год назад при съемках клипа «Вдох-Выдох» я неподобающим и грубейшим образом относилась к команде из Казахстана. Это полнейшая ложь, бред, клевета и провокация», - отреагировала Карнавал в личном блоге.

Певица говорит, что осталась под «огромнейшим впечатлением» от работы с ребятами из Казахстана. Карнавал призвала не верить «в чушь и бред», которые про нее распространяют в интернете. Исполнительница говорит, что ее хотят опорочить и очернить.

«Иначе я буду обращаться в суд», - заключила Карнавал.

Ранее Карнавал заинтриговала кольцом на безымянном пальце. Певица намекает на наличие влиятельного ухажера – не раз она публиковала фото корзин с цветами. Интернет-пользователи отмечают щедрость мужчины, который делает певице подарки.