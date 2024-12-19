Собравшаяся выйти замуж Бородина до сих пор носит фамилию Омарова: «Только так себя и воспринимаю»

Телеведущая Ксения Бородина раскрыла, что все еще носит фамилию бывшего мужа. Во всех документах она «Ксения Омарова». И, судя по всему, менять это она не собирается.

В личном блоге экс-ведущая «Дома-2» похвасталась, что посетила конференцию, на которой ей вручили сертификаты. И поклонники сразу обратили внимание на фамилию, указанную в бумагах. Оказалось, что спустя три года после развода с бизнесменом Курбаном Омаровым Ксения не посетила паспортный стол.

По признанию блогерши, для нее фамилия в документах — это формальность. Она отметила, что у нее нет времени и желания бегать по кабинетам, чтобы официально вновь стать Бородиной.

«Для всех я Бородина, обожаю эту фамилию и только так себя и воспринимаю уже много, много, много лет», - заявила Ксения.

По всей видимости, поменять фамилию Бородину не заставила даже новая помолвка. Она готовится выйти замуж за Николая Сердюкова.

Ранее Ксения Бородина рассказала о подготовке к свадьбе.