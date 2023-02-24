«Валите отсюда»: вернувшуюся в Россию Ренату Литвинову прогнали с позором

Актриса и режиссер Рената Литвинова спровоцировала волну негатива после того, как объявила о возвращении в Россию. Напомним, что почти год назад 56-летняя знаменитость перебралась во Францию. Но думала о том, чтобы посетить юбилей матери. Она поделилась своими мыслями с поклонниками.

Артистка вышла на связь в соцсетях за неделю до праздника и объявила о том, что возвращается в Россию. Рената надеялась на поддержку, но общество неоднозначно восприняло ее сообщение.

«Зачем нам об этом знать? Мало ли какая баба приехала», «Литвинова – светоч театрального бомонда – валите отсюда», «А Литвинова – это кто?» – писали в комментариях.

Некоторые подписчики даже позволили себе высказаться о здоровье звезды и поставили ей неутешительный диагноз.

«Литвинова в свои лучшие годы была ни о чем, сплошное жеманство и инфантилизм. А сейчас это еще в старческом исполнении смотреть? Спасибо, не надо!» – написали пользователи Сети.

Литвинова не стала реагировать на едкие комментарии. Она придерживается своего образа, над которым работала годами.

Ранее мы писали о том, сможет ли Рената Литвинова добиться успеха за границей.