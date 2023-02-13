«Легко наживает себе врагов»: сможет ли Рената Литвинова добиться успеха за границей
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Рената Литвинова кажется абсолютно космической, неземной женщиной. Заслуженная артиста РФ почти год живет во Франции. Правильно ли Рената поступила, решив уехать из России, раскроется ли ее потенциал за границей так же, как и в родной стране, рассказала passion.ru астролог Лина Азерская.
Таинственная, манкая, с чарующим голосом, будто отстранённая от всего земного актриса и режиссёр Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года, в период, когда Солнце находилось в знаке Козерог. Принято считать, что Козероги – практичные и деловые, нацеленные на карьеру и достижения, суховатые, закрытые.
Отчасти эти черты проявлены в Ренате: она добилась отличных успехов в кинематографе, стала заслуженной артисткой РФ (2003 год), лауреатом российского кинофестиваля «Кинотавр» (1994, 2006 года), снялась в более чем 30 фильмах в качестве актрисы, выступила сценаристом 14 картин, режиссёром шести.
По словам специалиста, в актрисе присутствует внутренний стержень, упорство, интеллект. Она профессионал своего дела. Соединение Меркурия и Солнца в знаке Козерог наделяют Ренату мастерством речи, коммуникаций, целенаправленным мышлением и умением тактически просчитывать ходы для своей творческой реализации.
Люди, Солнце которых соединено с Меркурием, часто обладают субъективным взглядом на мир и желанием донести свои идеи через проявленность. Эта же связка планет наделяют человека подвижностью, а иногда нервозностью и желанием успеть все, быть везде.
Лина Азерская
Астролог
Марс – воинственная планета конфликтов – напрягает связку Меркурия и Солнца. С одной стороны – Рената быстро соображает, заточена на то, чтобы не просто думать годами вынашивая идеи, но и делать, с другой – достаточно конфликтна и остра на язык, «за словом в карман не полезет», легко наживает себе врагов, может быть достаточно резкой и раздражительной, подчеркивает Лина Азерская, добавляя, что благодаря Плутону Рената наделена большой жизнестойкостью и способностью возрождаться в ситуациях, когда другие опускают руки.
«Ренате от рождения дано умение нравится людям, даже тогда, когда она в открытую заявляет о том, что не любит ни мужчин, ни женщин. Точное гармоничное взаимодействие Солнца и Урана говорят о том, что Ренату всегда поддержат единомышленники, коллектив, команда и люди, которые устремлены «в будущее», мечтают о демократии и свободе. Уран описывает «других», тех, кого мы воспринимаем «пришельцами», в т.ч. иностранцев», - поясняет астролог.
Поэтому, уверена Азерская, заграницей Рената всегда найдёт помощь и поддержку своим идеям и также ещё больше раскроет свою женскую красоту. К тому же Венера и Луна в Водолее (Водолей буквально означает «выход за пределы/границы») в полной мере включается в ситуациях, когда Рената позволяет себе максимально быть «не такой как все». Когда ты иностранка, ты уже «другая».