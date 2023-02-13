«Легко наживает себе врагов»: сможет ли Рената Литвинова добиться успеха за границей

Рената Литвинова кажется абсолютно космической, неземной женщиной. Заслуженная артиста РФ почти год живет во Франции. Правильно ли Рената поступила, решив уехать из России, раскроется ли ее потенциал за границей так же, как и в родной стране, рассказала passion.ru астролог Лина Азерская.

Таинственная, манкая, с чарующим голосом, будто отстранённая от всего земного актриса и режиссёр Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года, в период, когда Солнце находилось в знаке Козерог. Принято считать, что Козероги – практичные и деловые, нацеленные на карьеру и достижения, суховатые, закрытые.

Отчасти эти черты проявлены в Ренате: она добилась отличных успехов в кинематографе, стала заслуженной артисткой РФ (2003 год), лауреатом российского кинофестиваля «Кинотавр» (1994, 2006 года), снялась в более чем 30 фильмах в качестве актрисы, выступила сценаристом 14 картин, режиссёром шести.

По словам специалиста, в актрисе присутствует внутренний стержень, упорство, интеллект. Она профессионал своего дела. Соединение Меркурия и Солнца в знаке Козерог наделяют Ренату мастерством речи, коммуникаций, целенаправленным мышлением и умением тактически просчитывать ходы для своей творческой реализации.