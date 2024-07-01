«Вали отсюда»: юморист Александр Морозов предложил Кларе Новиковой покинуть Россию
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Юморист Александр Морозов предложил коллеге Кларе Новиковой покинуть Россию. Он считает, что все должны поддерживать страну «во время боевых действий» – в противном случае следует уехать.
Комментарий Морозова приводит издание «Абзац».
«Не нравится тебе страна – так вали отсюда!» - сказал юморист.
Морозов указал, что редко видится с коллегой – в последний раз они пересекались на похоронах юмориста Александра Левенбука.
«При этом мы не разговаривали», - подчеркнул Морозов и добавил, что «недолюбливает» непатриотов.
Ранее на выступлении Новиковой в ноябре 2023 года за ее спиной показали дом с украинским флагом. Артистка стояла к изображению спиной, а позже и вовсе заявила, что не знает, откуда оно взялось.
Недавно Новикова впервые дала комментарий об СВО. Она отметила, что является киевлянкой и выразила желание, чтобы все «похоронили оружие».