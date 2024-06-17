Валерию Меладзе устроили «королевский» прием в ресторане на Рублевке

Певцу Валерию Меладзе организовали «королевский» прием в ресторане на Рублевке – ради него музыканты поменяли репертуар и исполнили персональный сет из джазовых композиций. Несмотря на VIP-прием, артист отказался оставлять чаевые музыкантам.

Об этом пишет ИА Регнум.

Напомним, появились сообщения, что певец вернулся в Россию ради выступления на корпоративе за 12 млн рублей. Меладзе заметили в ресторане Marani в компании мужчин.

Журналисты связались с рестораном, но там сообщили, что опубликованное в СМИ видео сделано в другом заведении. Однако выяснилось, что в Marani Меладзе действительно был с друзьями.

«Он не просто у нас был, наши музыканты специально для него поменяли репертуар и сыграли несколько иностранных джазовых композиций… Меладзе песни понравились, он поблагодарил музыкантов, сказал добрые слова, но не оставил чаевых, что обидно», - рассказал сотрудник заведения.

По его словам, певец не фотографировался, хотя часть гостей отметила в соцсетях, что обедала с Меладзе 16 июня.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отреагировал на сообщение о приезде певца в Россию ради корпоратива. Он также объяснил, почему артиста до сих пор не признали иноагентом.