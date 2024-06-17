«Нет никаких санкций»: глава ФПБК Бородин объяснил, почему Меладзе еще не признан иноагентом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отреагировал на новость о тайном выступлении певца Валерия Меладзе в России. Появилась информация, что артист вернулся в Москву ради корпоратива за 12 миллионов рублей. В беседе с порталом «Страсти» Виталий Николаевич рассказал, почему артиста все еще не признали иноагентом, и сможет ли он вернуться после публичного покаяния.

По словам Бородина, несмотря на то, что Меладзе уже давно не живет в России, в отношении него нет никаких санкций. Он может спокойно приезжать в страну, зарабатывать, а затем вновь улетать за границу. После скандального концерта в Дубае, на котором Валерий продолжил фразу поклонника «Слава Украине», проводились проверки, но они не принесли результата.

«В отношении Меладзе в России нет никаких санкций. Нет административного протокола, возбужденного уголовного дела. В России он даже не признан иностранным агентом, так как не получает иностранного финансирования. Он же в основном в Дубае. А вот если бы он ездил по странам НАТО, как Галкин*(признан иноагентом на территории РФ), Пугачева, Козловский — тогда вопрос бы стоял. Мы просили его проверить после его поддержки Украины на концерте в Дубае. Но проверка ничего не дала нам, потому что это все было на территории не нашей страны, — отметил глава ФПБК. — Соответственно, Меладзе может спокойно приезжать в нашу страну, вести переговоры, общаться хоть с кем, договариваться по поводу корпоративов, но это уже не тот Меладзе, он себя дискредитировал. Мы больше не увидим его на государственных мероприятиях, в телевизоре, в рекламах. Он будет только на корпоративах. Вот он приехал, договорился выступить за 12 миллионов рублей. Не знаю, откуда такая цифра взялась, но уже о ней все говорят».

Виталий Бородин подчеркнул, что раньше Меладзе был очень успешным артистом, его любили и уважали. Но теперь он «сбитый летчик».

«Раньше Меладзе входил в топ-20 артистов России, а сегодня он уже не тот. Он практически стал как Лобода. Была у нас такая. Теперь он на ее уровне. Бог с ним, пусть приезжает в Россию, но, поверьте мне, это уже не тот Меладзе, это уже сбитый летчик, не тот артист, про которого раньше все говорили, восхваляли, любили. Как артист, в принципе, он талантливый, к нему вопросов нет. А вот его поступки вся страна осудила. Это мнение наших граждан, которым не безразлично то, что происходит в России», — заявил Бородин.

Глава ФПБК считает, что зарабатывать большие деньги за границей Меладзе, как и другие артисты, не сможет. И, по его мнению, певец это прекрасно понимает, поэтому и приезжает в Россию ради выступлений.

«Меладзе, по сути, поддержал армию Украины, а сегодня приехал выступать сюда. Вот такой вопрос у меня к нему — почему не поехал выступать на Украину тогда? Но никто ему не даст столько денег зарабатывать, как в России. Все заслуги, которые есть у него, — благодаря нашей стране. Уехавшие артисты никакой Европе не нужны. Они там просто никому не интересны. Их творчество там никому не интересно. И они прекрасно это понимают», — высказался Бородин.

Виталий Николаевич допустил, что Меладзе может принести публичные извинения, поддержать СВО и после этого вернуться в российский шоу-бизнес. Однако, по его мнению, вновь ждать любви россиян Валерию не стоит, так как его не простят.

«Если он извинится, ему могут пойти навстречу, но народ-то его не примет. У людей другая совсем позиция. Понятно, что где-то там наверху могут его простить и понять. Но люди не понимают, потому что сегодня у них родственники, мужья, дети, сыновья, внуки погибают на СВО. То есть они отстаивают честь нашей страны. Меладзе должен был прекрасно понимать, что будут последствия. Есть такое понятие „общественное порицание“. Люди, которые раньше уважали Меладзе, его творчество, они просто отвернулись. По одной причине — потому что они не хотят, чтобы у нас был в стране вот такой Меладзе. Он предал нашу страну в трудную минуту. А предателей у нас никогда не любили. Если поднять историю, то в Великую Отечественную войну артисты находились на передовых позициях. А сегодня там ни Меладзе, ни Пугачевой, ни Галкина*, ни Козловского, ни Ахеджаковой. Тем не менее, они хотят зарабатывать в нашей стране. Дороги все ведут обратно, в Россию. Они прекрасно понимают, что только в России они могут заработать большие деньги, в России они могут себя реализовать», — заявил Виталий Бородин.

Ранее Виталий Бородин отреагировал на обращение Кристины Орбакайте к хейтерам.

*(Признан иноагентом на территории РФ)