Валерию Меладзе предложили продать виллу в Испании и передать деньги на СВО

Активисты движения «Ветераны России» предложили певцу Валерию Меладзе продать виллу в Испании и передать вырученные деньги на нужды бойцов СВО. Об этом рассказал Telegram-каналу Mash глава организации Ильдар Резяпов.

Так общественники отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о том, что исполнитель хита «Иностранец» устал от жизни за границей, хочет вернуться в Россию и возобновить концерты.

По мнению Резяпова, оказав гуманитарную помощь российским военным, Меладзе докажет свой патриотичный настрой.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин оценил возможность возвращения в Россию Меладзе. Он заверил, что от россиян поступило 25 тысяч обращений с требованием не допустить концертов артиста в РФ.