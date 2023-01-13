18:47, 13 января 2023
1 мин.
Валерию Меладзе не дадут заработать весной в России
В России остановили продажу билетов на концерты Валерия Меладзе.
Фото: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Певец Валерий Меладзе весной планировал приехать в Россию, чтобы дать концерты в рамках грандиозного тура. Однако в двух городах выступлений точно не будет – продажа билетов на них остановлена.
Речь идет о Новосибирске и Барнауле, где Меладзе должен был выступать 30 и 26 апреля соответственно. Концерты отменяют без объяснения причины.
Напомним, Меладзе несколько месяцев живет за границей. По некоторым данным, он обосновался в Италии. За границей он вынужден петь за маленькие гонорары. В декабре братья Валерий и Константин Меладзе выступали в Берлине.
День назад сообщалось, что в скором времени артист вернется в Россию.
Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Teleprogramma.pro
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: