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18:47, 13 января 2023
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Валерию Меладзе не дадут заработать весной в России

В России остановили продажу билетов на концерты Валерия Меладзе.

Валерию Меладзе не дадут заработать весной в России

Фото: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Певец Валерий Меладзе весной планировал приехать в Россию, чтобы дать концерты в рамках грандиозного тура. Однако в двух городах выступлений точно не будет – продажа билетов на них остановлена.

Речь идет о Новосибирске и Барнауле, где Меладзе должен был выступать 30 и 26 апреля соответственно. Концерты отменяют без объяснения причины.

Напомним, Меладзе несколько месяцев живет за границей. По некоторым данным, он обосновался в Италии. За границей он вынужден петь за маленькие гонорары. В декабре братья Валерий и Константин Меладзе выступали в Берлине.

День назад сообщалось, что в скором времени артист вернется в Россию.

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Teleprogramma.pro
Теги:
#Валерий Меладзе
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