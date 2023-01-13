Валерию Меладзе не дадут заработать весной в России

Певец Валерий Меладзе весной планировал приехать в Россию, чтобы дать концерты в рамках грандиозного тура. Однако в двух городах выступлений точно не будет – продажа билетов на них остановлена.

Речь идет о Новосибирске и Барнауле, где Меладзе должен был выступать 30 и 26 апреля соответственно. Концерты отменяют без объяснения причины.

Напомним, Меладзе несколько месяцев живет за границей. По некоторым данным, он обосновался в Италии. За границей он вынужден петь за маленькие гонорары. В декабре братья Валерий и Константин Меладзе выступали в Берлине.

День назад сообщалось, что в скором времени артист вернется в Россию.